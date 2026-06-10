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Kocaelispor'dan Gökhan Değirmenci'ye veda mesajı!

Kocaelispor'dan Gökhan Değirmenci'ye veda mesajı!

10.06.2026 19:57:00
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AA
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Kocaelispor'dan Gökhan Değirmenci'ye veda mesajı!

Süper Lig ekibi Kocaelispor, takımdan ayrılan 37 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci için veda mesajı yayımladı.
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Kocaelispor, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci için veda paylaşımı yaptı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından takım kaptanlarından Gökhan Değirmenci için yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler... Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci. Kaptanımız Gökhan Değirmenci'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan" ifadelerine yer verildi.

Gökhan Değirmenci, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 13 maça çıktı.

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