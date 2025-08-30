Kocaelispor ile Kayserispor yenişemedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 21:14:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti.

 

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

 

Kayserispor'un golünü 90. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Kocaelispor ise 90+5. dakikada Bruno Petkovic'in attığı golle eşitliği sağladı.

 

MAÇIN BAŞINDA SAKATLIK

 

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Ryan Mendes sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

 

KOCAELİSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

 

Kocaelispor'un 56. dakikada Joseph Nonge ile bulduğu gol, hakem Yasin Kol'un pozisyonu inceleyip Nonge'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etmesi üzerine iptal edildi.

 

Bu sonucun ardından, ligde 1 maçı eksik olan Kayserispor puanını 2'ye çıkardı. Kocaelispor ise 1 puana yükselerek ligdeki ilk puanını aldı.

 

 

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Gaziantep deplasmanına gidecek. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #Kocaelispor #kayserispor #Trendyol Süper Lig

