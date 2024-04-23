Kocaelispor kaybetti 3. sırayı zora soktu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Kocaelispor deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 07:44
Kocaelispor kaybetti 3. sırayı zora soktu
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadı'nda oynanan maçta Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Kocaelispor bu mağlubiyetle 52 puanda kalırken, Ümraniyespor ise 37 puana yükseldi.

Kocaelispor bu mağlubiyetle 3. sıradaki Çorum FK'nın 3 puan arkasına düştü.

Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak.


Kocaelispor haberleri Ümraniyespor haberleri Trendyol 1. Lig haberleri

İlgili Haberler

Kocaelispor'da başkan Engin Koyun istifa etti

Kocaelispor'da başkan Engin Koyun istifa etti
Kocaelispor: 'Görevimizin başındayız'

Kocaelispor: 'Görevimizin başındayız'
Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu

Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu: 'Farklı şeyler konuşuruz'

Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu: 'Farklı şeyler konuşuruz'
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
En hareketli 6 burç: Asla yerlerinde duramıyorlar...

En hareketli 6 burç: Asla yerlerinde duramıyorlar...
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’

Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’