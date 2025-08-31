Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresini duyurdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 17:58:00
Süper Lig ekibi Kocaelispor, 29 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Çorum FK ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" ifadesine yer verildi.

 

Oğulcan Çağlayan, geçen sezon Kocaelispor formasını giydiği 39 maçta 22 gol ve 8 asist kaydetti.

