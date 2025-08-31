Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresini duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Oğulcan Çağlayan, geçen sezon Kocaelispor formasını giydiği 39 maçta 22 gol ve 8 asist kaydetti.