Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki: 'Sürekli mazeret üreten birisiydi'

Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:25

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:25

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tepki gösterdi.

"SÜREKLİ MAZERET ÜRETİYORDU"

Sağlam'ı sürekli mazeret üretmekle suçlayan Durul "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz. Zaten sürekli mazeret üreten birisiydi..." ifadelerini kullandı.