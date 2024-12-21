Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki: 'Sürekli mazeret üreten birisiydi'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın sözlerine tepki gösterdi. Durul, "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz" dedi.

Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki: 'Sürekli mazeret üreten birisiydi'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:25

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tepki gösterdi.

"SÜREKLİ MAZERET ÜRETİYORDU"

Sağlam'ı sürekli mazeret üretmekle suçlayan Durul "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz. Zaten sürekli mazeret üreten birisiydi..." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ertuğrul Sağlam #Kocaelispor #Recep Durul

İlgili Haberler

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti: 'Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli'

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti: 'Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli'
Kocaelispor, evinde iki golle galip

Kocaelispor, evinde iki golle galip
Kocaelispor 90+3'te zirveye tutundu!

Kocaelispor 90+3'te zirveye tutundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler