Kocaelispor 90+3'te zirveye tutundu!

Kocaelispor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kocaelispor 90+3'te zirveye tutundu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 22:52

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Kocaelispor, Cihat Çelik'in 32. dakikadaki golüyle öne geçti. Bandırmaspor, 39. dakikada Atınç Nukan ile eşitliği sağladı.

KOCAELİSPOR PUANI SON ANDA ALDI

Konuk ekibi öne geçiren golü 56. dakikada Josip Vukovic kendi kalesine attı. Oğulcan Çağlayan, 90+3'te bulduğu golle takımını zirvede tuttu.

Kocaelispor 26 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 25 puanla ikinci sırada kaldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise sahasında Adanaspor'u konuk edecek.


Etiketler: #Kocaelispor #Bandırmaspor #TFF 1. Lig

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