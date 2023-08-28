Kocaelisporlu Fofana, Altay forması giyen Ceyhun Gülselam'ı ısırdı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:41

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:41

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Altay'ı ağırlarken Kocaelispor oyuncusu Ibrahime Fofana'nın yaptığı hareket maça damga vurdu.

Kocaelisporlu Ibrahime Fofana Altaylı Ceyhun Gülselam'ı topsuz alanda ısırdığı için hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

73. dakikadaki pozisyonda VAR hakeminin uyarısı sonrası kırmızı kart çıktı.

Maçı 3-2 kazanan Kocaelispor'da golleri 33. dakikada Douglas Tangue, 38. dakikada Cem Ekinci ve 83. dakikada yeni transfer Emir Ortakaya kaydetti. Altay'da 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+8'de Marco Paixao attığı gol galibiyete yeterli olmadı.

Kocaelispor bir sonraki maçta Adanaspor deplasmanına giderken, Altay sahasındad Göztepe'yi ağırlayacak.