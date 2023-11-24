Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Steffen Baumgart'ın ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.
KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma ülkemizde bein Sports'tan naklen yayımlanacak.
Köln, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Bayern Münih ise evinde karşılaştığı Heidenheim'ı 4-2 mağlup etmişti.
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