Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta maçında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:30
Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Steffen Baumgart'ın ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma ülkemizde bein Sports'tan naklen yayımlanacak.

Köln, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Bayern Münih ise evinde karşılaştığı Heidenheim'ı 4-2 mağlup etmişti.


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