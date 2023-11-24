Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:27
Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Vakıfbank, cuma günü derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.

Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Vakıfbank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.


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