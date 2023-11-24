Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Vakıfbank, cuma günü derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.
Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Vakıfbank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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