Paris Saint Germain - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco, Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Adolf Hütter yönetimindeki Monaco, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Sanit Germain ile karşı karşıya gelecek.
PARIS SAINT GERMAIN - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PARIS SAINT GERMAIN - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma ülkemizde Bein Sports'tan naklen yayımlanacak.
Paris Saint Germain, ligde oynadığı son maçta Reims deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Monaco ise deplasmanda karşılaştığı Le Havre ile 0-0 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- Üç dakika arayla iki deprem
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- İYİ Parti'de toplu istifa kararı!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- Gül ve lavanta için İstanbul'u terk etti
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!
- Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı