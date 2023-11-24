Paris Saint Germain - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco, Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:18
Paris Saint Germain - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Adolf Hütter yönetimindeki Monaco, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Sanit Germain ile karşı karşıya gelecek.

PARIS SAINT GERMAIN - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PARIS SAINT GERMAIN - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma ülkemizde Bein Sports'tan naklen yayımlanacak.

Paris Saint Germain, ligde oynadığı son maçta Reims deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Monaco ise deplasmanda karşılaştığı Le Havre ile 0-0 berabere kalmıştı.


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