Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:36
Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

KÖLN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

KÖLN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Darmstadt 98 deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Köln ise kendi sahasında ağırladığı Heidenheim ile 1-1 berabere kalmıştı.


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