Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.01.2024 - 10:36

Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

KÖLN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.



KÖLN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Darmstadt 98 deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Köln ise kendi sahasında ağırladığı Heidenheim ile 1-1 berabere kalmıştı.