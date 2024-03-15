Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 26.hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.
KÖLN - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
KÖLN - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Florian Badstübner yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Köln, ligde oynadığı son karşılaşmada Gladbach deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
Leipzig ise sahasında Darmstadt'ı 2-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Sıfat belli, suç belli değil!
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi