Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:29
Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 26.hafta heyecanı yaşanıyor. 

Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Timo Schultz'un ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

KÖLN - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

KÖLN - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Badstübner yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.  

Köln, ligde oynadığı son karşılaşmada Gladbach deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı. 

Leipzig ise sahasında Darmstadt'ı 2-0 mağlup etmişti. 


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