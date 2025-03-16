Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:12

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Köln, Ismail Jakobs için paylaşım yaptı. Alman ekibinin paylaşımında, "Seni görmek güzel, Iso! Galatasaray'ın bir sonraki maçına 2 hafta var ve o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor!" denildi.

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

 


Etiketler: #Ismail Jakobs #fc köln #galatasaray

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