Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'ya Süper Lig kancası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Everton ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'ya resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'ya teklif yaptı.
Yerry Mina
AVRUPA'DAN TALİPLERİ BULUNUYOR
Haberde, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Yerry Mina'nın Fulham ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığı belirtilirken Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcuya resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.
Lens, Granada ve Bologna'nın, Kolombiyalı futbolcu ile ilgilenen diğer kulüpler arasında bulunduğu ifade edildi.
30 MİLYON EURO
2018'de yakaladığı performansla beraber Everton'a 30 milyon Euro'ya transfer olan Yerry Mina istenilen performansı bir türlü gösterememişti. Everton ile 99 maça çıkan Mina, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI
Yerry Mina, Everton formasıyla bu sezon sadece 8 resmi maçta forma giyebildi ve 2 gol attı.
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