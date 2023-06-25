Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'ya Süper Lig kancası

Yayınlanma: 25.06.2023 - 19:23

Güncelleme: 25.06.2023 - 19:28

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina'ya teklif yaptı.

Yerry Mina

AVRUPA'DAN TALİPLERİ BULUNUYOR

Haberde, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Yerry Mina'nın Fulham ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığı belirtilirken Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcuya resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Lens, Granada ve Bologna'nın, Kolombiyalı futbolcu ile ilgilenen diğer kulüpler arasında bulunduğu ifade edildi.

30 MİLYON EURO

2018'de yakaladığı performansla beraber Everton'a 30 milyon Euro'ya transfer olan Yerry Mina istenilen performansı bir türlü gösterememişti. Everton ile 99 maça çıkan Mina, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Yerry Mina, Everton formasıyla bu sezon sadece 8 resmi maçta forma giyebildi ve 2 gol attı.