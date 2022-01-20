Komedyen Ata Demirer: Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye?
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından Galatasaray yönetimini eleştiren bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yendi.
Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 45+3'te Donk, 60'ta Umut ve 90+3'te Varga kayderken Galatasaray'ın tek golü Halil'den geldi. Bu mağlubiyetin ardından oyuncu Ata Demirer Galatasaray yönetimini eleştiren bir tweet attı.
"NOLDU DEĞDİ Mİ FATİH HOCAYI GÖNDERMEYE?"
Ata Demirer, “Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar. Herkesin kalbini kırdınız.” tweetiyle Galatasaray'daki kötü gidişin faturasının Terim kesilmesinin gereksiz olduğunu belirtti.
Noldu deydi mi Fatih hocayı göndermeye?— atademirer (@atademirer) January 20, 2022
Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar…
Herkesin kalbini kırdınız
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