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Komşuları kapıya dayandı: Jhon Duran karakolluk oldu

Komşuları kapıya dayandı: Jhon Duran karakolluk oldu

6.06.2026 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Komşuları kapıya dayandı: Jhon Duran karakolluk oldu

Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran, tatilini geçirdiği ülkesinde verdiği partiler nedeniyle komşuları tarafından polise şikayet edildi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ayrıldıktan sonra Al Nassr'dan Zenit'e kiralanan Duran, Rus takımında da verimsiz bir dönem geçirince Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Tatilini geçirmek için ülkesine giden 22 yaşındaki futbolcunun, komşularıyla başı derde girdi.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde yer alan Llanogrande semtinde tatilini geçiren Duran, çiftliğinde verdiği partiler nedeniyle komşuları tarafından polise şikayet edildi.

El Colombiano'nun haberine göre; yıldız oyuncunun çiftliğinin bulunduğu Prado Verde mahallesindeki bazı sakinlerin, yaklaşık iki haftadır gürültü seviyesi aşırı derecede yüksek olan partiler nedeniyle sabrı tükenmiş durumda.

Haberde, komşuların futbolcuyla konuşarak mahallenin huzurunu bozmaması ve müziğinin sesini kısması konusunda ricada bulunmaya çalıştıkları ancak bu taleplerin sonuç vermediği kaydedildi.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Jhon Duran'ın kapısına dayanan polisler Kolombiyalı futbolcunun, komşularının çağrısına kulak vermesini sağladı.

Öte yandan kimliğini açıklamak istemeyen bölge sakinlerinden biri, "Gürültü gerçekten dayanılmaz. Aşırı gürültü yüzünden uyuyamıyoruz. Polisin bir şeyler yapmasını ve bu durumu ciddiye almasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #polis #karakol #Jhon Duran

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