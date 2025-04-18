Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:31

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:31

Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

CHELSEA - DJURGARDEN

Legia Varşova'yı 3-0 ve 1-2'lik skorlarla eleyen Chelsea ile Rapid Wien'i 0-1 ve uzatmalara giden rövanş maçında 1-4'lük skorla geçen Djurgarden, yarı finalde eşleşti.

REAL BETİS - FİORENTİNA

Jagiellonia'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Real Betis ile Celje'yi 1-2 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fiorentina, yarı finalde eşleşti.

Yarı final ilk maçları 1 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Fiorentina 2-2 Celje (2-1)

Jagiellonia 1-1 Real Betis (0-2)

Chelsea 1-2 Legia Varşova (3-0)

Rapid Wien 1-4 Djurgarden (1-0)

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

FİNAL POLONYA'DA

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.