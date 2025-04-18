Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Konferans Ligi'nde çeyrek finallerin sonuçlanması ile yarı final karşılaşmaları belli oldu.
Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
CHELSEA - DJURGARDEN
Legia Varşova'yı 3-0 ve 1-2'lik skorlarla eleyen Chelsea ile Rapid Wien'i 0-1 ve uzatmalara giden rövanş maçında 1-4'lük skorla geçen Djurgarden, yarı finalde eşleşti.
REAL BETİS - FİORENTİNA
Jagiellonia'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Real Betis ile Celje'yi 1-2 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fiorentina, yarı finalde eşleşti.
Yarı final ilk maçları 1 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
Fiorentina 2-2 Celje (2-1)
Jagiellonia 1-1 Real Betis (0-2)
Chelsea 1-2 Legia Varşova (3-0)
Rapid Wien 1-4 Djurgarden (1-0)
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.
FİNAL POLONYA'DA
Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.
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