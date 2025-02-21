Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ve muhtemel çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:33

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı kupasında son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından son 16 ve muhtemel çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off etabında rakiplerini eleyen Real Betis, Borac, Pafos, Kopenhag, Jagiellonia, Celje, Panathinaikos ve Molde son 16 turuna çıktı.

Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 13 Mart'ta oynanacak.

UEFA konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Real Betis-Vitoria

Celje-Lugano

Borac-Rapid Wien

Molde-Legia Varşova

Jagiellonia-Cercle Brugge

Panathinaikos-Fiorentina

Pafos-Djurgarden

Kopenhag-Chelsea

UEFA konferans Ligi'nde muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Betis-Vitoria / Jagiellonia-Cercle Brugge

Celje-Lugano / Panathinaikos-Fiorentina

Borac-Rapid Wien / Pafos-Djurgarden

Molde-Legia Varşova / Kopenhag-Chelsea


Etiketler: #UEFA Konferans Ligi #kura çekimi #nyon

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