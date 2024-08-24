Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçını yönetecek hakemler açıklandı
Trabzonspor-St. Gallen maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile oynayacağı rövanş maçını ise Macar hakem Balazs Berke yönetecek.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.
Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA MACAR HAKEM
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edeceği maçta Macar hakem Balazs Berke düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.
Mihaly Kapraly'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar VAR ve Ferenc Karako AVAR görevini üstlenecek.
RAMS Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile deplasman oynadığı ilk maç golsüz berabere sonuçlanmıştı.
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