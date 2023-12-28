'Kontra atak futbolcusu' demişti: Murat Sancak'tan Samet Aybaba'ya yanıt!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:18

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:39

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Yusuf Sarı açıklamasına göndermeli bir paylaşım yaptı.

Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontra atak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?

Samet Aybaba basın toplantısında Yusuf Sarı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Sarı... Beşiktaş kontra atak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontra atak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."