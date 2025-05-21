Konuşma yapacak mı? Danışmanından Aziz Yıldırım iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın son yaşananların ardından bu hafta bir toplantı yapacağı öngörülüyordu.

GENEL KURULUN TARİHİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ancak Yıldırım'ın danışmanı Necati Mete, yaptığı açıklamada; "Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta" ifadesini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıkladığı olağanüstü genel kurulun eylül ayından daha erken bir tarihe çekilmesi için konuşma yapacağı iddia ediliyordu.