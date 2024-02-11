Konyaspor 3 puanı hatırladı!
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 7 maç sonra galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Louka Prip'ten geldi.
Konyaspor bu galibiyetle ligde 7 maç sonra 3 puan aldı. Yeşil beyazlı ekip, son 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazanamadı. Son 5 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.
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