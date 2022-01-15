Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:36

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Kasık sakatlığı yaşayan Mert Hakan Yandaş ile çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır, Miguel Crespo ve Mergim Berisha forma giyemeyecek. Rahatsızlıkları bulunan Szalai, Valencia ve Novak da kafilede yer almadı.

5 futbolcunun yanı sıra Alman futbolcu Mergim Berisha da maç kadrosunda yer almadı.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.