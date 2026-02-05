Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 17:50:00
Konyaspor'dan Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet! Üçte 3 yaptı...

Konyaspor, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.

KONYASPOR ÜÇTE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.

Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

