Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!



5.02.2026 10:03:00


Manchester City, Newcastle United'ı 3-1 yenerek Lig Kupası'nda finale yükseldi. Manchester City, finalde Arsenal ile karşılaşacak.

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı da 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 29. dakikalarda Omar Marmoush ve 32. dakikada Tijjani Reijnders attı. Newcastle United'ın tek golünü 62. dakikada Anthony Elanga attı.

Manchester City, bu sonucun ardından Lig Kupası'nda finale yükseldi. Manchester City, finalde Arsenal ile kupa için mücadele edecek.

