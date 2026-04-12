Konyaspor Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı üç golle aldı!

12.04.2026 16:32:00
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.

Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında Muleka ile güldü! Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Konyaspor'dan Kocaelispor deplasmanında nefes kesen geri dönüş! Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, geriden geldiği maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanmıştı... Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao tahliye edildi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao tahliye edildi.