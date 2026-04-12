Konyaspor Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı üç golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.