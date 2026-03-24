Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanmıştı... Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao tahliye edildi!

24.03.2026 15:19:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao tahliye edildi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu, yargı sürecinin devamına tutuksuz olarak katılacak.

Haber Global’in aktardığına göre, “bahis ve şike” suçlamalarıyla yargılanan Ndao’nun dosyası ilk kez mahkeme önüne geldi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme heyeti, futbolcunun tahliyesine karar verdi.

Davanın ilerleyen süreçte görülmeye devam edeceği, Ndao’nun ise yargılama boyunca adli kontrol şartları kapsamında serbest kalacağı öğrenildi.

