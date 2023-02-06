Konyaspor, Fenerbahçe maçı için zor da olsa İstanbul'a geldi!

Konyaspor kafilesini taşıyan uçak, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın ertelenme durumuyla ilgili kararını açıklamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:32
Konyaspor, Fenerbahçe maçı için zor da olsa İstanbul'a geldi!
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında 6 Şubat Pazartesi günü (bugün) oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.

Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti. TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.


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