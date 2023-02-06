Konyaspor, Fenerbahçe maçı için zor da olsa İstanbul'a geldi!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:32

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 08:01

Süper Lig'in 23'üncü haftasında 6 Şubat Pazartesi günü (bugün) oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.

Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti. TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.