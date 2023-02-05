Konyaspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu
Süper Lig'in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi kötü hava şartları sebebiyle ertelenme ihtimali ile karşı karşıya. Konyaspor cephesinin maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüştüğü iddia edildi.
Kötü hava şartları Süper Lig maçlarını etkilemeye devam ediyor.
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un 16.30'da kalkması planlanan uçağı sürekli rötar yaptı.
KONYASPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU
Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'e geliş gidişlerin de durması nedeniyle maçın ertelenmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanmıştı.
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