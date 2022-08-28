Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 29 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:
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