Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 29 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 15:38
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu şu şekilde:


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