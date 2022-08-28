Zenit'ten Fenerbahçe'ye sürpriz Attila Szalai teklifi!

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:49

Kim Min Jae'den sonra Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız stoperi Attila Szalai'nin de ayrılığı sürpriz olmayacak. Çünkü Macar oyuncu için şu ana kadar birçok kulüpten transfer teklifi geldiği biliniyor.

RUSYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Attila Szalai için İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin devrede oldukları daha önce basına sızmıştı. Ancak son sürpriz iddia Rusya'dan geldi. Rus basını ülkenin zengin ve köklü kulüplerinden Zenit'in, Attila için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini öne sürdü.

DEJAN LOVREN AYRILACAK

Haberde şu ayrıntılara yer verildi: "Zenit Petersburg yaz transfer penceresi kapanmadan önce savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Mavi-Beyazlılar, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Zenit Petersburg, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti ve 20 milyon Euro'luk transfere onay verdi. Dejan Lovren'in bu yaz Zenit'ten ayrılacağı düşünülürse bu transferin gerçekleşmesi oldukça makul görülüyor."

WEST HAM UNITED DA ISRAR EDİYOR

Attila Szalai konusunda İngiliz ekibi West Ham United'ın da teklifi olduğu ve Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor. Sarı-lacivertli takımda son 2 sezonda harika bir performans ortaya koyan Attila Szalai, birçok ekip tarafından izleniyor. Macar Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 74 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısında da bulundu.