Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi açıklandı

Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 14:29
Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekren Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Hasan Kaçar eşlik edecek.


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