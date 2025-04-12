Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!

Süper Lig'de Konyaspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Göztepe'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:05

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer attı.

HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ

Konyaspor, bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Göztepe'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.


Etiketler: #konyaspor #göztepe #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Başakşehir, Konyaspor'u tek golle devirdi!

Başakşehir, Konyaspor'u tek golle devirdi!
Gençlerbirliği, Konyaspor'u mağlup etti

Gençlerbirliği, Konyaspor'u mağlup etti
Eski hakemler, Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Hakem - yardımcı hakem işbirliği iyi çalışmış'

Eski hakemler, Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Hakem - yardımcı hakem işbirliği iyi çalışmış'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler