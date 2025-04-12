Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
Süper Lig'de Konyaspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Göztepe'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.
Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer attı.
HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ
Konyaspor, bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Göztepe'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Etiketler: #konyaspor #göztepe #Trendyol Süper Lig
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