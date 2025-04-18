Konyaspor, Hatayspor'un umutlarını 90'da yıktı!
Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında alt sıraları yakından ilgilendiren düelloda Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu.
Konyaspor'un golünü 10. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Hatayspor 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.
7 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ
Konuk ekip Konyaspor 70. dakikada Louka Prip'in golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçı bırakmayan Konyaspor, 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle maçı 3-2 kazandı.
Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 40'a yükseltti ve kritik bir galibiyet aldı. Hatayspor ise 19 puanla haftayı noktaladı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.
Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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