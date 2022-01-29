Konyaspor iki futbolcu ile anlaşma imzaladı
Süper Lig ekibi Konyaspor, Çaykur Rizespor’dan Alberk Koç ve Spor Toto 1. Lig takımı Adanaspor’dan Uğurcan Yazğılı’yı renklerine bağladı.
Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Alberk Koç’un sezon sonuna kadar kiralandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi. 24 yaşındaki sol bek, 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor forması ile 10’u Süper Lig olmak üzere toplam 11 resmi müsabakada görev aldı.
Alber Koç’un yanı sıra Uğurcan Yazğılı ile de 3,5 yıllık kontrat imzalandığı bildirildi. Ön libero, sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Adanaspor forması ile 21’i Spor Toto 1. Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi. Yazğılı Konyaspor’da 24 numaralı formayı giyecek.
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