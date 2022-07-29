Konyaspor ile Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin, bu turdaki rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
İzlanda ekibi
Breidablik, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında
deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen
adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu.
Başakşehir, 3'üncü ön eleme turundaki ilk maçını 4 Ağustos'ta
deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 11 Ağustos'ta ise
rövanş karşılaşmasında rakibini konuk edecek.
KONYASPOR'UN RAKİBİ VADUZ
BATE Borisov'u elemeyi başaran Konyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Vaduz oldu. Liechtenstein ekibi, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Koper'i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlasa da Vaduz, uzatma devrelerinde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bir üst tura yükseldi. Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!