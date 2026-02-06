Konyaspor, İlhan Palut'u açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 12:31:00
Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'u getirdi. 

1116 GÜN SONRA KONYASPOR'A GERİ DÖNDÜ

29 Kasım 2025'te Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan İlhan Palut, 69 gün sonra Süper Lig'e geri döndü.

Ayrıca Palut, 10 Şubat 2021'den 17 Ocak 2023'e kadar çalıştırdığı Konyaspor'a da 3 yıl 2 hafta ve toplamda 116 gün sonra geri dönmüş oldu.

