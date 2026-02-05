Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası... Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor!

Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör kısa süre içinde belli olabilir. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İlhan Palut'la görüşmelere başlandığı belirtildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir. Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN VEDA

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş maçında Konyaspor'un başında sahaya çıkan Çağdaş Atan'la yollar dün ayrılmıştı. Konyaspor'un açıklamasında, “Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Konyaspor'a veda eden Atan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Sizlere bir Konyaspor efsanesi olan Sayın Aykut Kocaman’ın sözleriyle veda etmek istiyorum; bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef. Başkanımız Ömer Atiker ve Yönetim Kuruluna, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubuna çok teşekkür ederim."

İLHAN PALUT GERİ DÖNÜYOR

Trendyol Süper Lig'de son olarak Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut, 29 Kasım 2025'te görevinden ayrılmıştı. Daha önce Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut, Göztepe ve Hatayspor'da da görev yapmıştı.

Palut, Konyaspor'da 2 yıl çalışmış ve 81 maçta takımının başında yer almıştı. Konyaspor döneminde Palut 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 yenilgi elde etmişti.