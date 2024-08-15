Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!
Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
SANCHEZ'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
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