Konyaspor pes etmedi. 90+7'de 1 puanı kaptı! Ümraniyespor: 2 - Konyaspor: 2

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:55
Konyaspor pes etmedi. 90+7'de 1 puanı kaptı! Ümraniyespor: 2 - Konyaspor: 2
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Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un golleri 62. dakikada Kahraman Demirtaş (KK) ve 89. dakikada Onur Ayık'tan geldi.

Konyaspor'un gollerini ise 82'de Diouf ve 90+7'de Soner Dikmen attı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 22 yaparak son sırada yer aldı. Konyaspor ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor.


Ümraniyespor konyaspor Spor Toto Süper Lig

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