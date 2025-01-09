Konyaspor, Türkiye Kupası'nda tek golle güldü
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çorum FK, Konyaspor'u konuk etti.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Blaz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, kupaya 3 puanla başladı. Çorum FK, ilk maçta puan alamadı.
Konyaspor, kupada bir sonraki maç haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.
Etiketler: #konyaspor #Çorum FK #ziraat türkiye kupası
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