Konyaspor'da Endri Çekiçi iddiası: Serbest kalabilir!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:11

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:11

Süper Lig'de uzun süren mağlubiyet serisine Galatasaray karşısında son veren Konyaspor'da Endri Çekiçi'nin sözleşmesiyle ilgili ayrıntı ortaya çıktı.

MADDE DEVREYE GİRECEK, SERBEST KALACAK

Hürriyet'in haberine göre, bu sezon 15 maça çıkan Çekiçi, 1 maç daha ilk 11'de forma giymezse sözleşmesi gereği serbest kalıyor. 2+1 yıllık kontratında '25 maç ilk 11'de yer almazsa serbest kalır' ibaresi bulunan Arnavut yıldız, sıradaki Ümraniyespor maçında ilk 11'de yer almazsa söz konusu madde devreye girecek.

Endri Çekiçi

Konyaspor'da geçen sezon 6 gol ve 3 asistlik performansıyla takımın öne çıkan ismi olan Çekiçi, 25 kez ilk 11'de görev almıştı. Çekiçi bu sezon iki gole imza atarken 15 kez ilk 11'de forma şansı buldu.

26 yaşındaki Arnavut orta sahanın piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Endri Çekiçi, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a gitmesiyle takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu olarak göze çarpıyor.