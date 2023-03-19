Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihine geçti!
Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Kritik maçta kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Sivasspor'un 60 yaşındaki tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu maçla birlikte Süper Lig tarihine geçti.
RIZA ÇALIMBAY TARİHE GEÇTİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçına çıkarak Samet Aybaba'yı geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde 622 müsabakaya çıkarak en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.
Ligin en fazla maça çıkan diğer hocaları şöyle:
Rıza Çalımbay'ı 593 maçla Samet Aybaba takip ediyor. Listenin 3. sırasında 593 maçla Şenol Güneş, 4. sırasında ise 542 maçla Aykut Kocaman var. 542 karşılaşmayla listenin 5. sırasında ise Yılmaz Vural yer alıyor.
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