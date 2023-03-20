Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de tamamlanan 26. haftanın ardından takımların şampiyonluk oranları değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:45
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü.

Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi.

SON ŞAMPİYONUN ORANI SABİT KALDI

Milli ara öncesi İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20.00'ye çekildi.

Trabzonspor'un oranı 100.00, Adana Demirspor'un oranı ise 150.00 olarak sabit kaldı. Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'in oranı ise 150.00'den 250.00'ye çıkarıldı.


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