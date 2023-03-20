Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de tamamlanan 26. haftanın ardından takımların şampiyonluk oranları değişti.
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü.
Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi.
SON ŞAMPİYONUN ORANI SABİT KALDI
Milli ara öncesi İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20.00'ye çekildi.
Trabzonspor'un oranı 100.00, Adana Demirspor'un oranı ise 150.00 olarak sabit kaldı. Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'in oranı ise 150.00'den 250.00'ye çıkarıldı.
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