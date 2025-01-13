Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Konyaspor'un maçın henüz ilk dakikasında Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti.
Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti.
Maçın henüz 25. saniyesinde Konyaspor bulduğu golle öne geçti. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe için tatsız bir istatistik ortaya çıkardı.
KONYASPOR'DAN TARİHİ GOL
Pedrinho’nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe’nin lig tarihinde yediği en erken gol oldu.
Etiketler: #fenerbahçe #konyaspor #Trendyol Süper Lig
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