Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol

Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:27

Güncelleme: 13.01.2025 - 20:27

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Maçın henüz 25. saniyesinde Konyaspor bulduğu golle öne geçti. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe için tatsız bir istatistik ortaya çıkardı.

KONYASPOR'DAN TARİHİ GOL

Pedrinho’nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe’nin lig tarihinde yediği en erken gol oldu.