Konyasporlu futbolcu Adil Demirbağ: 'Yeni sezona damga vuracağız'
Süper Lig ekibi Konyaspor’un formasını giyen Adil Demirbağ, BATE Borisov ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, 2-0 sonuçlanan BATE Borisov maçı sonrası görüşlerini aktardı.
24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Maçı kazandığımız ve turu atladığımız için çok mutluyum. İki basamağımız daha var. İki maçta da eksik kalmamıza rağmen kazanmayı bildik. İnşallah diğer rakipleri de yenip gruplara kalacağız. İlhan hoca ile yeni sezona yine damga vuracağız" ifadelerini kullandı.
Konyaspor'da takımının ikinci golünü atan Francisco Calvo ise, "İlk golümü attım ama bugün daha önemlisi galip gelmekti. Çok heyecanlıyım, takımımız gerçekten çok iyi hazırlanıyor. Lige güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
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