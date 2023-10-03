Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
KOPENHAG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, gruptaki ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.
Kopenhag ise İstanbul'da oynanan maçta temsilcimiz Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
- Operasyon Soylu'dan gizlendi mi?
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!