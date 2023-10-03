Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:58
Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

KOPENHAG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

KOPENHAG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, gruptaki ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.

Kopenhag ise İstanbul'da oynanan maçta temsilcimiz Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı.


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