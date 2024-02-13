Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
KOPENHAG - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Kızılyıldız deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Kopenhag ise kendi sahasında ağırladığı temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.
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