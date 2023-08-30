Kopenhag - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Danimarka ekibi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Polonya kulübü Rakow Czestochowa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:55
Kopenhag - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Jacob Hansen yönetimindeki Kopenhag, kendi sahasında Dawid Szwarga'nın ekibi Rakow Czestochowa ile karşılaşacak.

KOPENHAG - RAKOW CZESTOCHOWA MAÇI SAAT KAÇTA?

Danimarka'nın başkenti Kopanhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

KOPENHAG - RAKOW CZESTOCHOWA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Rakow Czestochowa'yı 1-0 mağlup etmişti.


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