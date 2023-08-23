Kopenhag, Rakow Czestochowa'yı 1-0 mağlup etti

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Rakow Czestochowa'yı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 00:10
Kopenhag, Rakow Czestochowa'yı 1-0 mağlup etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kopenhag, Rakow Czestochowa deplasmanında 1-0 kazandı ve avantajı eline aldı.

Arcelor Mittal Park'da oynanan maçta Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bogdan Racovitan (KK) kaydetti.

Kopenhag-Rakow Czestochowa play-off karşılaşmasının rövanşı 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.


Kopenhag Rakow Czestochowa Şampiyonlar Ligi

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